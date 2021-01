.hack//Link per PSP non è mai uscito in Occidente, ecco perchè

.hack//Link non è mai uscito in Occidente restando confinato al solo Giappone e sono in molti a chiedersi come mai questo titolo di CyberConnect 2 non sia mai arrivato in Europa e Nord America. Il motivo viene ora svelato dallo stesso sviluppatore.

Siamo nel 2010 e Bandai Namco (all'epoca Namco Bandai) decide di lanciare .hack//Link per PSP, piattaforma che all'epoca stava riscuotendo un notevole successo in Giappone, preferendo questa console alle comunque più popolari PlayStation 2 e PlayStation 3.

Sui mercati occidentali PSP ha invece sempre faticato e dunque non si è neanche tentato di portare .hack//Link dalle nostri parti, considerando anche la tiepida accoglienza riservata alla serie sui mercati internazionali. La saga è poi proseguita con manga, anime e altri giochi, anche questi pubblicati solamente in Giappone, CyberConnect 2 fa sapere come le possibilità di investimenti per l'Europa e il Nord America siano limitate e non sembrano esserci possibilità di vedere porting o remake di .hack//Link su piattaforme come PlayStation 4 e PC.

E voi cosa ne pensate, avreste comprato .hack//Link in caso della presenza di una tradizione in lingua inglese?