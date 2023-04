L'hacker Gary Bowser lascia la prigione, ma dovrà pagare Nintendo per il resto della vita

Il noto hacker Gary Bowser, facente in passato parte del team Xecuter, reo di aver diffuso mod e hack per Nintendo Switch, è libero dopo una prigionia durata tre anni. Ottenuto lo scagionamento per buona condotta, l'hacker dovrà tuttavia far fronte a un problema non da poco per il resto della sua vita.

Bowser è stato condannato a pagare $10 milioni nelle casse di Nintendo, una cifra che con tutta probabilità non sarà in grado di risarcire. In questo caso, Nintendo potrà decurtare il 25-30% delle entrate dell'hacker per il resto della sua vita lavorativa. Un'operazione che, in realtà, ha avuto già inizio quando l'accusato era in prigione. Bowser è infatti riuscito a trovare un lavoro lì, ma a causa della bassa paga al SeaTac Federal Detention Center di Washington, è stato in grado di restituire solo $175.

L'avvocato che si è occupato della vicenda per gli interessi di Nintendo aveva in precedenza chiarito come la società volesse "inviare un messaggio" agli altri hacker di Switch: "Questo è un momento molto significativo per noi. Sono gli acquisti dei videogiochi che sostengono Nintendo e il suo ecosistema, e sono i giochi che fanno sorridere la gente. È per questo motivo che facciamo tutto il possibile per impedire che i giochi su Nintendo siano vittima di furti".

Si stima che Bowser abbia guadagnato $320.000 lavorando come hacker presso il Team Xecuter in sette anni. Non si tratta dell'unica figura coinvolta nell'indagine: si pensa, ad esempio, che il cittadino francese Max Louarn sia il capo dell'operazione (accusa che Louarn ha negato). In passato, Bowser si è dichiarato colpevole ma ha confessato di essere soltanto "l'uomo delle vendite" del gruppo.

Il pugno di ferro di Nintendo si è abbattuto anche su un portale che ospitava copie pirata dei suoi giochi.