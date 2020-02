L'hacker che violato Nintendo per scoprire i segreti di Switch si è dichiarato colpevole

Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha dichiarato che Ryan Hernandez, accusato d'aver ripetutamente hackerato i server di Nintendo per rubare i file confidenziali della compagnia, incluse alcune informazioni riservare su Switch ancor prima che fosse annunciata, si è dichiarato colpevole.

Nel 2016, il ventunenne californiano è riuscito a raggirare un impiegato di Nintendo con una manovra di phishing, ottenendo così accesso alle informazioni riservate della compagnia. Nel 2017 l'FBI ha contattato Hernandez chiedendogli di smetterla: al tempo, il ragazzo ha affermato di aver compreso le conseguenze al quale sarebbe andato incontro continuando a rubare documenti senza alcuna autorizzazione.

Nonostante ciò, dal giugno del 2018 al giugno del 2019 Hernandez ha continuato ad accedere illegalmente in "multipli server di Nintendo", mettendo le proprie mani su migliaia di file e condividendo le informazioni su Nintendo Switch tramite Twitter, Discord e un forum di sua creazione chiamato "Ryan’s Underground Hangout".

Denunciato nuovamente, alla fine il ragazzo si è dichiarato colpevole e disposto a pagare una somma di 259,323 dollari a Nintendo come risarcimento. Hernandez, come se non bastasse, è anche stato accusato di possedere materiale pornografico infantile. Spetterà al giudice stabilire la pena: secondo il Dipartimento di Giustizia, rischia fino a 5 anni di prigione per il furto di informazioni e fino a 20 anni per il secondo, gravissimo reato.