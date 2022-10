Hadar, arriva la conferma: la nuova IP di CD Projekt RED sarà un RPG

Tra i numerosi progetti in lavorazione presso gli studi di CD Projekt RED c'è anche la nuovissima IP intitolata Hadar, progetto completamente originale e del tutto scollegato da The Witcher e Cyberpunk. A parte questi dettagli, però, non ci sono informazioni più concrete sul gioco misterioso.

Una piccola informazione aggiuntiva la fornisce tuttavia la stessa CD Projekt RED nel corso di una call con gli investitori: lo studio polacco conferma che il nuovissimo progetto sarà ancora una volta un gioco di ruolo, genere nel quale ormai è divenuto uno dei nomi più illustri. La compagnia assicura che Hadar avrà lo stile distintivo delle produzioni targate CD Projekt RED, ma per il resto tutto tace e, con tutta probabilità, si dovrà aspettare ancora molto tempo prima di scoprire effettivamente di cosa si tratta.

Ricordiamo infatti che l'azienda è fortemente concentrata su The Witcher Polaris che richiederà almeno tre anni di sviluppo ulteriore, con uscita di conseguenza prevista non prima del 2025. Il tutto senza dimenticare i lavori attualmente in corso sull'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077, il nuovo episodio della serie con nome in codice Cyberpunk Orion, più gli ulteriori due progetti a tema The Witcher realizzati da Molasses Flood e da un team esterno non meglio specificato.

Insomma, la celebre software house ha l'agenda fittissima d'impegni, ma la curiosità sulla loro IP completamente originale è forte già adesso e, presto o tardi, scopriremo cosa è Hadar a tutti gli effetti.