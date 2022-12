Hades 2 annunciato ai Game Awards! Il trailer svela il sequel di Hades

Tra i migliori roguelike degli ultimi anni, Hades si appresta a tornare in scena, grazie all'annuncio a sorpresa di Hades II, presentato direttamente dal palco dei The Game Awards 2022.

Lo show condotto da Geoff Keighley ha infatti preso il via a pieno ritmo: dopo l'apparizione di Al Pacino per la consegna del Game Awards per la miglior performance a God of War: Ragnarok, è stata la volta di Supergiant Games. Dopo il travolgente successo di Hades, la software house ha deciso di restare all'interno del medesimo universo narrativo, per dare luce ad un inatteso sequel.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, arriva dunque il reveal ufficiale di Hades II. Ancora una volta, divinità, antica Grecia e roguelike si fondono per dare vita ad una produzione videoludica già attesissima. Al momento, mancano purtroppo informazioni ufficiali in merito a quella che sarà la finestra di uscita del titolo di Supergian Games. Nessun dettaglio nemmeno per quanto riguarda le piattaforme supportate da Hades II. Il primo Hades, lo ricordiamo, è ormai disponibile su PC e console di passata e nuova generazione, inclusa Nintendo Switch.