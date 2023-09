Hades 2 si avvicina: l'Early Access su PC ha una finestra di lancio

Dopo un lungo silenzio si torna finalmente a parlare di Hades II, il seguito di uno dei più apprezzati Action Roguelike disponibili sul mercato. E ci sono interessanti novità in merito alla sua pubblicazione, quantomeno nella versione in Accesso Anticipato.

Sul proprio sito ufficiale lo sviluppatore Supergiant Games ha aggiornato le FAQ relative al nuovo episodio di Hades, confermando che l'Early Access su Steam ed Epic Games Store prenderà il via nel corso del secondo trimestre del 2024, dunque in un periodo compreso tra aprile e giugno del prossimo anno. Gli autori promettono inoltre maggiori dettagli su requisiti di sistema, prezzo e data esatta all'avvicinarsi del periodo d'uscita appena confermato.

Si tratta chiaramente di un'edizione ancora non completa: la versione 1.0 di Hades 2, prevista anche su console, resta al momento sprovvista di una data. Supergiant assicura invece che l'Accesso Anticipato offrirà da subito tanti contenuti, oltre a grossi update a cadenza regolare che aggiungeranno ancora più elementi con il passare del tempo, in modo così da rendere anche questa versione provvisoria interessante da giocare per tutti i fan.

All'inizio del 2023 il team aveva confermato di essere al lavoro sulle traduzioni di Hades 2, italiano compreso: un poco alla volta il nuovo, atteso Roguelike sta prendendo sempre più forma.