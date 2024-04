Hades 2 finalmente in azione: lungo video gameplay per il roguelike di Supergiant

Dopo aver annunciato il Technical Test di Hades 2, con cui i giocatori interessati avranno l'opportunità di provare con mano l'atteso roguelike, Supergiant Games ha tenuto un livestream con cui ha mostrato in anteprima i contenuti di questa versione di prova.

Come rivelato nel trailer originale, Hades 2 abbandona il protagonista del primo capitolo Zagreus. Il sequel si concentra sulle battaglie della sorella di Zagreus, Melinoë, la principessa degli Inferi. Nei suoi panni i giocatori attraverseranno nuovi biomi per sconfiggere il titano del tempo, Chronos.

Come accennato durante lo streaming, Hades 2 è un seguito diretto del primo gioco, anche se sembra ambientato molto più tardi, dato che Melinoë non era nemmeno nata nel capitolo originale. Ancora una volta avremo una base di partenza a cui torneremo dopo le (innumerevoli) morti, chiamata The Crossroads. Qui vediamo nuovi personaggi come Hecate, Nemesis e Odysseus. Tuttavia, non mancheranno alcuni volti familiari, tra cui Hypnos, il dio del sonno.

Una nuova meccanica per Hades 2 è Magick, che viene indicata a schermo con una seconda barra sopra quella della salute di Melinoë. Usando Magick, la ragazza può scatenare potenti attacchi Omega, ma è coinvolta anche una seconda risorsa che i giocatori devono imparare a gestire. Il live streaming ha inoltre mostrato due armi in azione, la Witch's Staff e le Sister Blades.

