Hades 2: non vedete l'ora di provarlo? Le registrazioni per il Technical Test sono aperte

Dopo un lungo periodo di silenzio, Supergiant Games torna finalmente a parlarci di Hades 2, svelandoci il technical test del roguelike a cui è già possibile registrarsi su Steam.

Come saprete, Hades 2 verrà pubblicato in Accesso Anticipato su Steam ed Epic Games Store, ma Supergiant ha intenzione di mettere a punto l'esperienza di gioco tramite un technical test sulla piattaforma Valve. Questo consentirà al team di sviluppo di risolvere problemi tecnici e equilibrare l'esperienza di gameplay, nel mentre i giocatori saranno felici di poter provare in anteprima l'atteso titolo.

Il test tecnico contiene molti meno contenuti di quelli in serbo per il lancio in accesso anticipato e potrebbe essere disponibile solo per una piccola parte di utenti che esprimerà il proprio interesse a partecipare. "Stiamo utilizzando Steam Playtest per eseguire il test tecnico di Hades II. Se desideri essere preso in considerazione per la partecipazione, puoi iscriverti subito semplicemente andando alla pagina Steam di Hades II e facendo clic sul pulsante contrassegnato con "Richiedi accesso", leggiamo dal post ufficiale di Supergiant.

Una porzione dei giocatori che richiederanno l'accesso saranno invitati a partecipare tramite un'e-mail da Steam con le istruzioni per il download. "Ci aspettiamo di iniziare con una piccola popolazione di giocatori, per poi farla crescere nel tempo", continua il team di Supergiant. "Pertanto, anche se non sei invitato subito al test tecnico, potresti comunque essere invitato in seguito. Una volta che saremo sufficientemente sicuri che le cose sono stabili, concluderemo il test tecnico, quindi lanceremo l'accesso anticipato su Steam e su Epic Games Store relativamente presto".

Non è chiaro quanto il periodo di test durerà, ma Supergiant stima "più di una settimana e meno di un mese". Per quanto riguarda i contenuti, il technical test contiene la prima area principale del gioco e altri personaggi, sistemi e contenuti iniziali del gioco (se avete giocato il primo capitolo, immaginatevi una versione in cui non è possibile oltrepassare il Tartaro pur avendo la meglio sul boss dell'area).

