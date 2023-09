Hades 2 supera Hollow Knight Silksong: è il gioco più desiderato su Steam

Hades 2 è ufficialmente in arrivo nel 2024 in Early Access e i giocatori si stanno preparando all'arrivo di uno degli indie più promettenti per il prossimo anno. Subito dopo il recente annuncio di Supergiant Games, Hades 2 ha superato Hollow Knight Silksong come il gioco più desiderato su Steam.

Dopo l'annuncio dell'accesso anticipato di Hades 2, il sequel di Supergiant Games sta volando nella classifica dei giochi più desiderati su Steam, dove trionfa in prima posizione. Anche se al momento non esiste una data di rilascio specifica di Hades 2 in versione definitiva, sappiamo che potremo presto metterci le mani in versione di Accesso Anticipato.

Sfortunatamente, questo non è il caso del titolo che sino a ieri campeggiava in prima posizione tra i titoli più attesi su Steam, il sequel di Hollow Knight, Silksong. Senza una data di uscita e nessuna parola recente da parte dello sviluppatore Team Cherry su un eventuale accesso anticipato, l'entusiasmo per il metroidvania platform si è forse un po' attenuato. Ciononostante, il gioco è ancora il secondo più desiderato su Steam in questo momento, subito dietro Hades 2. In terza posizione troviamo infine Payday 3, sparatutto di cui potete leggere la nostra Anteprima.

E voi, chi attendete di più tra Hades 2 e Hollow Knight Silksong?