Hades: Afrodite dai capelli rosa protagonista del cosplay di Leah

Ogni divinità dell'Olimpo - eccetto Ade - è subito pronta a cogliere l'occasione e ad aiutare Zagreus, protagonista del pluripremiato Hades. Sotto richiesta di Nyx, gli dei hanno cristallizzato le proprie abilità peculiari nei doni, così da poter dotare Zagreus di poteri unici che lo aiuteranno a fuggire dall'Oltretomba e dalle grinfie del padre.

La scelta dei doni è la base di Hades, bisogna quindi sfruttare al meglio le divinità casuali e soprattutto sceglierle con oculatezza. C'è Zeus che propone attacchi basati sui fulmini, il fratello Poseidone invece sull'acqua. Non ci sono solo gli elementi naturali in questi doni divini, come mostrato dalle abilità di Afrodite, la dea dell'amore.

Queste capacità di Afrodite, cristallizzate in una sfera con un simbolo a forma di cuore, sottolineando proprio il pilastro che rappresenta la donna divina, non arrivano soltanto in Hades, ma anche nel mondo reale. Leah ha impersonato la dea in questo cosplay di Afrodite da Hades. Capelli rosa lunghissimi che le coprono il corpo, ornata di fiori e gioielli sulle braccia e polsi, Leah aiuterà non solo Zagreus a fuggire dal regno di Ade. Anche a qualche anno dall'uscita, Hades ha vinto premi importanti.