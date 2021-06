Hades: aperti su Amazon i preordini della versione fisica a 31 euro

Hades è un videogioco roguelike d'azione, premiato da critica e pubblico, pubblicato da Supergiant Games, pubblicato per Microsoft Windows, macOS e Nintendo Switch il 17 settembre 2020. Il 13 agosto 2021 è atteso per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

La versione fisica del gioco è preordinabile da Amazon a soli 31 euro con data di uscita prevista per il 13 agosto. Come sempre è prevista la prenotazione al prezzo minimo garantito, che ci permetterà di risparmiare in caso il gioco dovesse scendere di prezzo dalla data dell'ordine a quella di spedizione.

Di seguito il link per preordinare il gioco:

Quest'edizione fisica include dei contenuti bonus:

Un codice per il download della colonna sonora originale di Hades, composta da Darren Korb, con due ora e mezza di musica adrenalinica creata per il gioco.

Un libretto di 32 pagine a colori con il compendio dei personaggi. Le illustrazioni di Jen Zee accompagnano la presentazione del variopinto cast di dèi, fantasmi e mostri del gioco.

Nel gioco vestiremo i panni dicercando di fuggire dagli inferi per raggiungere il monte Olimpo, durante l'avventura incontreremo diversi personaggi della mitologia greca che ci aiuteranno nell'impresa con dei doni.