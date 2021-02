Hades arriva in edizione retail su Nintendo Switch: torna l'acclamato Indie

In pochissimo tempo, Hades si è trasformato in un videogioco cult, capace di catalizzare l'attenzione di un vastissimo pubblico e della critica internazionale.

Vincitore di un incredibile numero di riconoscimenti, alcuni dei quali conquistati sul prestigioso palco dei The Game Awards 2020, Hades ritorna sul mercato videoludico. Per la gioia degli appassionati del medium legati alle edizioni retail, il roguelike dei record sta per sbarcare su Nintendo Switch in versione fisica. Nella sua incarnazione su cartuccia, Hades proporrà anche una serie di contenuti extra: tra questi risulta incluso un codice download per PC grazie al quale riscattare la colonna sonora del gioco e un art book a colori con gli dei, i fantasmi e i mostri del titolo. Incluso ovviamente anche il gioco stesso, in grado di offrire un coinvolgente gameplay e una intensa narrativa.



In occasione del Nintendo Direct del 17 febbraio è stato confermato che la versione retail di Hades arriverà su Nintendo Switch il prossimo 19 marzo 2021.