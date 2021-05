Hades arriverà su PS4 a breve? Avvistamento in Corea del Sud

Esordito in esclusiva su PC e console Nintendo, di recente Hades è tornato in edizione retail su Nintendo Switch, mentre mancano per il momento notizie ufficiali di un arrivo del titolo su hardware Sony e Microsoft.

Nonostante non pochi rumor in tal senso, il roguelike firmato da Supergiant Games non è infatti ancora divenuto disponibile né su Xbox One e PlayStation 4, né su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La situazione potrebbe tuttavia mutare a breve: a suggerirlo è un avvistamento realizzato dalla community videoludica. All'interno del database dell'ente di classificazione della Corea del Sud, è infatti presente una pagina relativa ad una versione PlayStation 4 di Hades.



Lo scorso 30 aprile, il Game Rating and Administration Committee coreano ha infatti attribuito una classificazione 15+ all'acclamato indie, che nell'ultimo anno è arrivato a gareggiare con colossi del calibro di The Last of Us Parte 2 e Final Fantasy VII Remake nel contendersi premi e riconoscimenti prestigiosi. Ad esempio, proprio superando l'opera Naughty Dog, Hades ha vinto il premio come Miglior Gioco 2020 ai BAFTA Awards.



L'avvistamento risulta particolarmente interessante poiché in genere ad un'opera di classificazione segue piuttosto rapidamente un annuncio ufficiale. Qualora fosse confermata una versione PlayStation 4 di Hades, inoltre, il roguelike diverrebbe automaticamente disponibile anche su PS5, grazie alle funzioni di retrocompatibilità: non resta che attendere per saperne di più!