Hades in arrivo su Xbox, nel Game Pass sin dal day one?

Dall'ultimo podcast di Xbox Era emerge un rumor su Hades, eletto gioco dell'anno 2020 da varie testate. Secondo alcune voci, Hades potrebbe presto arrivare su console della famiglia Xbox, con disponibilità su Game Pass sin dal lancio.

La fonte è Ed, uno dei founder di XboxEra, che in passato ha svelato numerose anticipazioni rivelatesi poi corrette come l'assenza di The Initiative dall'evento Xbox di luglio e il successivo annuncio di Perfect Dark (anche se la previsione sulla natura episodica si è rivelata poi non corretta).

Di fatto non ci sono validi motivi per cui Hades non possa arrivare su console Xbox e Supergiant Games sembra avere tutto l'interesse a portare il suo gioco sul maggior numero di piattaforme, sopratutto dopo la spinta ricevuta alla fine del 2020 grazie alla vittoria di vari premi come Game of the Year.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Hades: "Hades è, senza mezzi termini, un capolavoro: un roguelike fenomenale, confezionato con una classe e un'ispirazione smisurate, che consacra ancora una volta (e forse più che mai...) il talento cristallino di Supergiant Games. La fuga dalle profondità degli Inferi in compagnia di Zagreus e del resto del variopinto cast di personaggi è un suggestivo viaggio destinato a stregarvi, a entrarvi in testa come un'ossessione e a deliziarvi i polpastrelli: attenzione, perché qui si fa - o meglio, in un certo senso si riscrive - la storia, al cospetto di un evidente instant classic."