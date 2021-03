Hades batte nuovamente The Last of Us Parte 2: è il miglior gioco del 2020 ai BAFTA Awards

Nel corso dell'annuale evento celebrativo organizzato dalla British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), Hades e The Last of Us Parte II si sono nuovamente contesi il premio di miglior gioco del 2020.

Dopo aver già trionfato agli SXSW Awards e New York Game Awards, Hades, il sorprendente roguelike di Supergiant Games, è stato nuovamente eletto come Gioco dell'Anno ai BAFTA Game Awards, riuscendo ad avere la meglio sull'ultima fatica di Naughty Dog. Hades si porta inoltre a casa i premi per le categorie "Artistic Achievement", "Best Game Design", "Narrative", e "Performer in a Supporting Role" in relazione alla performance di Logan Cunningham, che interpreta ben sei ruoli all'interno del gioco, compresi quelli di Lord Hades, Poseidon e Achille. Di seguito, vi riportiamo integralmente l'elenco dei vincitori ai BAFTA Awards 2020:

Best Game - Hades

British Game - Sackboy: A Big Adventure

Animation - The Last of Us Part 2

Artistic Achievement - HadesAudio Achievement - Ghost of Tsushima

Debut Game - Carrion

Evolving Game - Sea of Thieves

Family Game - Sackboy: A Big Adventure

Game Beyond Entertainment - Animal Crossing: New Horizons

Game Design - Hades

Multiplayer Game - Animal Crossing: New Horizons

Music - Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Narrative - Hades

Original Property - Kentucky Route Zero: TV Edition

Performer in a Leading Role - Laura Bailey nel ruolo di Abby in The Last of Us Parte 2

Performer in a Supporting Role - Logan Cunningham nei ruoli di Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon, e lo Storyteller in Hades

EE Game of the Year (Votato dal pubblico) - The Last of Us Part 2

Come potete osservare, The Last of Us Parte 2 è stato comunque premiato come miglior gioco da parte del pubblico che ha votato in occasione dell'evento. Non che il titolo di Naughty Dog esca a mani vuote dal 2020, considerando che è stato eletto come Gioco dell'Anno durante i Game Awards di Geoff Keighley, ad oggi considerato l'evento di premiazione più prestigioso a tema videoludico.