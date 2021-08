Hades: il capolavoro roguelike avrà un sequel? Ne parlano gli sviluppatori

Nel corso di un'intervista concessa a NME, il co-fondatore e designer di Supergiant Games Greg Kasavin ha discusso del grande successo ottenuto da Hades e delle possibilità legate allo sviluppo di un possibile sequel per il capolavoro roguelike.

Durante l'intervista, l'esponente della software house californiana si è detto consapevole dell'incredibile accoglienza ricevuta dagli appassionati di action ruolistici e, conseguentemente, delle richieste avanzate da chi sogna di poter reimmergersi nella dimensione mitologica di Hades cimentandosi nelle sfide di un eventuale secondo capitolo.

Soffermandosi proprio su queste richieste, Kasavin prova però a stemperare le attese dei fan sottolineando come "non abbiamo mai saputo in passato cosa sarebbe avvenuto in futuro. Non pianifichiamo mai il nostro prossimo progetto fino a quando non riusciamo a concludere lo sviluppo di un titolo sul quale stiamo attualmente lavorando".

Per il rappresentante di Supergiant, l'approccio adottato dagli sviluppatori si rifà a "una piccola supertizione che ci spinge ad essere pienamente impegnati su un progetto e a portarlo avanti finché non è davvero concluso, invece di stare lì a contare le uova covate e ad aspettare che si schiudano".

A voler dar retta a Kasavin, quindi, non sarà certo il successo travolgente di Hades a spezzare la tradizione dei "superstiziosi" Supergiant, un team riuscito nel tempo a costruirsi una reputazione sempre più grande decidendo di "abbandonare sul più bello" le proprie IP per inaugurarne di nuove, come avvenuto in passato con Transistor, Pyre e Bastion. Ad ogni modo, vi ricordiamo che Hades sarà presto gratis su Xbox Game Pass per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.