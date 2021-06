Hades ha già un clone su Android e iOS: ecco Myth Gods of Asgard

Nel corso degli ultimi mesi sono stati numerosi i premi assegnati a Hades, il rogue-like targato Supergiant Games che in poco tempo ha saputo farsi apprezzare dai videogiocatori di tutto il mondo. Un simile successo ha ovviamente spinto alcuni sviluppatori a crearne dei cloni, tra i quali troviamo anche Myth: Gods of Asgard.

Come potete vedere nel filmato in apertura della notizia, si tratta di un gioco per dispositivi Android e iOS che propone un sistema di combattimento e un setting pressoché identici a quelli di Hades, con l'unica differenza che in questo caso non si ha un unico protagonista. In Myth: Gods of Asgard, infatti, i giocatori possono utilizzare Thor o una delle tante altre divinità norrene.

Al momento il gioco non è ancora disponibile e presto potrà essere acquistato sia su Google Play Store che su App Store. Nel frattempo, però, c'è chi è riuscito per vie traverse a mettere le mani su una versione non definitiva del prodotto e ha pubblicato una serie di filmati di gameplay che evidenziano i tantissimi aspetti in comune con Hades. Ovviamente i giocatori hanno subito notato l'eccessiva somiglianza del gioco all'ultima fatica dei creatori di Bastion e sono stati in tanti a commentare ironicamente i video disponibili su YouTube.

Prima di lasciarvi al filmato di Myth: Gods of Asgard vi ricordiamo che Hades arriverà il prossimo 13 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S e gli abbonati a Xbox Game Pass potranno giocarci senza costi aggiuntivi.