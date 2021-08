Hades: come attivare la God Mode per rendere più facile il gioco

Vi siete sicuramenti resi conto che in Hades, ultimo capolavoro roguelike di Supergiant Games, non è possibile selezionare un livello di difficoltà, e tutti i giocatori sono quindi costretti ad adattarsi al livello di sfida pensato dagli sviluppatori stessi per rendere unico ed emozionante il proprio prodotto.

Nonostante questa particolare caratteristica, in realtà spesso presente in molti titoli appartenenti allo stesso genere, esiste comunque un metodo per rendere il gioco un po’ più semplice del normale, in modo da permettere anche a chi non dovesse essere molto esperto di roguelike o di titoli action in generale di godersi qualche run alla scoperta del bellissimo universo di Hades. Questo metodo si basa sull’attivazione di una particolare modalità chiamata Modalità Divinità (meglio conosciuta come God Mode in inglese), la quale vi permetterà di ottenere immediatamente alcuni bonus che potranno poi aumentare nel corso del tempo in base alle vostre azioni e alla vostra progressione all’interno del gioco.

In particolare, attivando la Modalità Divinità diminuirete il danno che subite dai colpi dei vostri avversari di un ottimo 20%, cifra che aumenterà di un ulteriore 2% ogniqualvolta che morirete con la Modalità Divinità attiva: questo bonus del 2% è cumulabile sul 20% iniziale fino a raggiungere una riduzione massima del 80%, un bonus che dovrebbe permettervi di affrontare con molta più facilità e sicurezza qualunque nemico e boss all’interno del gioco.

è importante notare, tuttavia, che nel momento in cui doveste decidere di disattivare la Modalità Divinità per un certo periodo di tempo, la percentuale di riduzione di danno accumulata fino a quel momento non verrà persa e non si resetterà nuovamente al 20% iniziale. Per intendersi, nel caso in cui abbiate mantenuto la modalità attiva per un determinato periodo di tempo durante e foste riusciti ad accumulare un bonus complessivo del 40% di riduzione dei danni, per poi disattivare la Modalità Divinità, questa percentuale si manterrà come percentuale di partenza per la successiva attivazione della God Mode.

Per attivare la Modalità Divinità non dovrete fare altro che dirigervi all’interno del menu delle impostazioni di gioco e selezionare l’opzione dedicata: in particolare, potrete attivare la modalità in qualunque momento del gioco all’interno della vostra run, anche durante uno scontro: in questo modo potrete sfruttare la Modalità Divinità per volgere a vostro favore uno scontro particolarmente ostico nel quale la vostra fine sarebbe altrimenti segnata, per poi disattivarla subito dopo e godervi l’esperienza di gioco esattamente come l’hanno pensata e progettata gli sviluppatori. In alternativa, potrete sempre decidere di utilizzare la Modalità Divinità per facilitarvi il compito durante le sessioni di gioco necessarie a sbloccare nuove armi e Aspetti per armi, come l'Aspetto di Artù per la Lama dello Stige o l'Aspetto di Gilgamesh per i Magli Gemelli.