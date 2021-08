Hades: come sbloccare l'Aspetto di Artù per la Lama dello Stige

Durante la vostra progressione all’interno degli ambienti infernali di Hades, l'ultima perla roguelike di Supergiant Games (avete letto la recensione di Hades per PlayStation 5 e Xbox Series X|S?), avrete la possibilità di sbloccare ed utilizzare sei armi differenti, ciascuna delle quali possiede quattro diversi Aspetti che ne estendono le potenzialità.

Ogni Aspetto di ciascuna arma possiede delle condizioni di sblocco differenti, e ognuno di essi fornisce poi bonus e modifiche differenti all’arma sulla quale viene equipaggiato ed utilizzato, permettendovi di conseguenza di ottenere nuove possibilità e capacità offensive all’interno dei frenetici e pericolosi combattimenti che caratterizzano la progressione all’interno del titolo. In questa sede vi spiegheremo nei minimi dettagli la procedura necessaria per sbloccare l’Aspetto di Artù per la Lama dello Stige - l’arma con la quale il personaggio interpretato dal giocatore comincia la propria avventura all’interno del gioco e per la quale l’Aspetto di Artù costituisce l’Aspetto finale. L’Aspetto di Artù, una volta sbloccato ed equipaggiato, trasformerà la Lama dello Stige nella leggendaria spada Excalibur, la quale vi fornirà un bonus passivo standard di 50 punti vita extra e un attacco speciale ad area il quale genererà dopo l’impatto al suolo una zona di controllo che riduce i danni subiti, disabilita le trappole e rallenta nemici e proiettili (vedi immagine in calce all'articolo). Insomma, parliamo di bonus per il combattimento decisamente interessanti e che faranno la felicità di qualunque giocatore di Hades: vediamo quindi come fare per sbloccarli ed utilizzarli.

Come sbloccare l’Aspetto di Guan Yu

Come sbloccare l’Aspetto di Artù

Per prima cosa, dovrete sbloccare un altro Aspetto per un’altra arma del gioco, e in particolare l’, a sua volta Aspetto finale di quest’arma: per sbloccarlo dovrete seguire accuratamente i diversi passaggi elencati all’interno delle prossime righe. La prima cosa da fare in questo senso sarà acquistare un oggetto chiamato, venduto da un personaggio che risponde al nome di Appaltatore della Casa: questa lista contiene una serie di incarichi simili a missioni secondarie o contratti di caccia, che una volta completati vi permetteranno di guadagnare ricompense extra in termini di risorse ed oggetti. Dopo aver acquistato la Lista, dovreteper ottenere nuove possibilità di interazione: a questo punto, dovrete assicurarvi diin uno degli Aspetti dell’arma che non corrispondano a quello iniziale di Zagreus, il protagonista del gioco. Dopo aver completato anche questo passaggio dovrete, il quale vi insegnerà le parole speciali che, quando pronunciate con la Lancia Imperitura equipaggiata, vi permetteranno di sbloccare ed utilizzare l’Aspetto di Guan Yu.

A questo punto, siete finalmente pronti per concentrarvi sulla procedura che vi permetterà di sbloccare l’Aspetto di Artù per la Lama dello Stige. In maniera simile a quanto fatto con la Lancia Imperitura, dovrete cominciare con l’investire almeno 5 unità di Sangue di Titano negli altri Aspetti della spada diversi da quello base di Zagreus - per questo passaggio vi consigliamo di investire in particolare sull’Aspetto di Poseidone per via del bonus al danno che fornisce grazie ai progressivi potenziamenti. Dopo aver completato questo primo passaggio dovrete dirigervi da Nyx per incontrarla ed interagire con lei: in questo modo avrete una certa probabilità, ma non la certezza, che questo personaggio vi riveli le parole necessarie per sbloccare il tanto agognato Aspetto di Artù.



Sono infatti molti i giocatori che hanno riferito di non aver ottenuto subito il dialogo necessario con Nyx nonostante avessero completato correttamente tutti i passaggi precedenti: al momento attuale non è ancora chiaro quale sia il trigger che faccia scattare il dialogo corretto con Nyx, dunque il nostro consiglio è di continuare a giocare e riprovare ogni tanto fino ad ottenere un riscontro positivo, che non dovrebbe comunque tardare ad arrivare. Dopo aver ottenuto le parole, in ogni caso, vi basterà aprire il menu relativo alla Spada dello Stige per sbloccare ed equipaggiare l’Aspetto di Artù all'interno del roguelike di Supergiant Games.