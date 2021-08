Hades: come sbloccare l'Aspetto di Gilgamesh per i Magli Gemelli

Abbiamo già trattato su queste pagine l’argomento degli Aspetti sbloccabili che modificano il comportamento delle sei differenti armi equipaggiabili durante l’avventura e le run in Hades, in particolare per quanto riguarda la procedura per sbloccare l’aspetto di Artù per la Lama dello Stige.

In questo caso, la nostra guida si concentrerà invece sulla procedura necessaria per sbloccare l’Aspetto finale per un’altra delle sei armi che compongono il roster su cui può fare affidamento il protagonista: stiamo parlando dell’Aspetto di Gilgamesh per i Magli Gemelli, che vi permetterà di ottenere nuovi bonus e tipologie di attacco una volta sbloccato ed equipaggiato.

La prima cosa da fare per ottenere l’Aspetto di Gilgamesh sarà sbloccare l’Aspetto finale per la Lancia Imperitura, chiamato Aspetto di Guan Yu: questa particolare condizione deve infatti essere obbligatoriamente soddisfatta prima di potersi dedicare al completamento degli altri passaggi necessari a sbloccare gli Aspetti finali di tutte le altre 5 armi presenti all’interno del gioco. Se non sapete come fare per sbloccare l’Aspetto di Guan Yu per la Lancia Imperitura, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata all’Aspetto di Artù per la Lama dello Stige, all’interno della quale abbiamo descritto la procedura che vi interessa.

Dopo esservi assicurati di aver ottenuto l'aspetto di Guan Yu, potrete finalmente dedicarvi soltanto ai pochi, ma fondamentali, passaggi necessari per sbloccare l’Aspetto finale dei Magli Gemelli:

Per prima cosa dovrete investire un minimo di cinque unità di una risorsa chiamata Sangue di Titano negli altri due Aspetti dell’arma in questione - è importante precisare tuttavia che eventuali unità di Sangue di Titano utilizzate per evolvere l’Aspetto base di Zagreus per i Magli Gemelli non conteranno all’interno delle cinque richieste per questo passaggio.

di una risorsa chiamata negli altri due Aspetti dell’arma in questione - è importante precisare tuttavia che eventuali unità di Sangue di Titano utilizzate per evolvere l’Aspetto base di Zagreus per i Magli Gemelli non conteranno all’interno delle cinque richieste per questo passaggio. Successivamente dovrete equipaggiare i Magli Gemelli all’interno dello slot dell’arma e sfidare il minotauro Asterio : per farlo dovrete recarvi da lui e parlargli finché si trova da solo, prima del combattimento in cui comparirà anche Teseo. Dopo un breve dialogo, il minotauro pronuncerà una frase riguardo ad una sfida a mani nude tra voi e lui: a questo punto dovrete battervi contro Asterio alcune volte con qualsiasi arma, e solamente dopo che sarete riusciti a sconfiggerlo diverse volte potrete passare alla fase successiva di questa procedura.

