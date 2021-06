Hades conquista il Giappone su Nintendo Switch: sfiorato il Perfect Score su Famitsu

Dopo l'annuncio della data di lancio di Hades su PlayStation 5 e Xbox Series X|S e della conferma del suo ingresso al Day One nel catalogo di Xbox Game Pass, l'apprezzatissimo Indie conquista anche il Sol Levante, in particolare nella sua versione per Nintendo Switch.

Il noto magazine giapponese Famitsu ha infatti valutato la produzione di Supergiant Games nel suo ultimo numero, assegnando al titolo un importante riconoscimento. Nella sua incarnazione per la console ibrida di casa Nintendo, Hades si è in particolare conquistato un ampio apprezzamento da parte della redazione. Come da tradizione per la testata nipponica, quattro redattori hanno contribuito all'assegnazione del voto finale, che ha sfiorato l'obiettivo del Perfect Score. Con due 10/10 e due 9/10, il roguelike si è comunque conquistato un pregevole 38/40.

Dalle pagine di Famitsu, arriva apprezzamento anche per l'ultimo picchiaduro parte della serie Guilty Gear. La testata ha infatti riconosciuto a Guilty Gear: Strive una votazione pari a 34/40, raggiunta tramite l'assegnazione di due 8/10 e due 9/10 al titolo di Arc System Works. Per tutti i dettagli sulla più recente incarnazione della serie, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la ricca recensione di Guilty Gear: Strive redatta dal nostro Antonello "SchiacciSempre" Gaeta.