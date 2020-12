Hades è il miglior gioco del 2020, arrivano altri importanti riconoscimenti

Continuano ad arrivare importanti riconoscimenti per Hades, dopo aver vinto le statuette di miglior indie e best action The Game Awards il gioco di Supergiant conquista tre premi come miglior gioco dell'anno da parte di altrettante testate internazionali.

Hades è stato eletto miglior gioco del 2020 da Polygon, The Verge e IGN USA, superando così rivali ben più blasonati del calibro di The Last of Us Parte 2, Final Fantasy VII Remake e Ghost of Tsushima. Hades ha venduto oltre un milione di copie e Supergiant ha ringraziato la community per questo enorme successo, accompagnato anche dal riconoscimento della stampa internazionale. Un risultato sicuramente notevole per una produzione indipendente a medio budget capace, come detto, di rivaleggiare ad armi pari con produzioni AAA di grande richiamo.

Per saperne di più sul gioco degli autori di Bastion e Transistor vi rimandiamo alla recensione di Hades per Nintendo Switch: "Hades è, senza mezzi termini, un capolavoro: un roguelike fenomenale, confezionato con una classe e un'ispirazione smisurate, che consacra ancora una volta (e forse più che mai...) il talento cristallino di Supergiant Games. La fuga dalle profondità degli Inferi in compagnia di Zagreus e del resto del variopinto cast di personaggi è un suggestivo viaggio destinato a stregarvi, a entrarvi in testa come un'ossessione e a deliziarvi i polpastrelli: attenzione, perché qui si fa - o meglio, in un certo senso si riscrive - la storia, al cospetto di un evidente instant classic."