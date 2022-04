Hades: un cosplay di Afrodite, la dea della bellezza in foto insanguinate

È un unicum che un videogioco vinca gli Hugo Awards. Hades però ci è riuscito e meritatamente: il videogioco di Supergiant Games brilla di luce propria e ha illuminato il genere di roguelike, spingendo tanti altri studios, indie o meno, a lanciarsi in progetti dello stesso stampo.

Difficilmente però qualcuno è arrivato ad esprimere lo stesso livello non solo di gameplay ma anche artistico. Hades è infatti un concentrato di cultura greca con la proposta di alcuni personaggi mitologici che hanno abitato le storie di Omero e di tanti altri scrittori dell'età antica. Immancabile quindi è la presenza del pantheon greco, dominato da divinità del calibro di Zeus, Ares, Poseidone e tanti altri.

L'incarnazione della bellezza è Afrodite, come ormai ben noto. Nella visione di Supergiant Games, Afrodite in Hades è nuda e con dei lunghi capelli rosa che le coprono le zone nevralgiche del corpo. La cosplayer russa Any Veb prende ispirazione da questo personaggio per creare un cosplay di Afrodite con le stesse fattezze di quella vista nel videogioco. Il suo lavoro però è arricchito in altre foto con pose particolari e con tanto sangue, magari quello versato da Zagreus negli inferi, rendendola molto più minacciosa ma comunque bella da vedere.