Hades: un cosplay di Afrodite, la dea della bellezza in un letto cosparso di rose

Pubblicato nel 2020 da Supergiant Games, Hades è un dungeon crawler roguelike che in poco tempo ha conquistato il pubblico e fatto incetta di premi superando la sua natura di produzione indie.

Hades è arrivato su PlayStation 5 e Xbox Series X nel 2021 conquistando il Monte Olimpo con una grafica in 4K anche su questi due ecosistemi. Nel roguelike di Supergiant i giocatori vestono i panni di Zagreus, il figlio di Ade che intende fuggire dall'oltretomba per andare alla ricerca della sua vera madre Persefone nel regno dei mortali. Durante questo suo epico e difficoltoso viaggio il protagonista si avvale del supporto delle divinità dell'Olimpo greco, che gli garantiscono doni aiutandolo nel superare le creature mitologiche che fanno da guardia all'oltretomba. Tra le divinità che contribuiscono alla fuga di Zagreus, una delle più amate dal pubblico è Afrodite.

Afrodite è uno dei cinque dei dell'Olimpo, dea dell'amore e della bellezza. A Zagreus offre doni che gli consentono di infliggere maledizioni e malus che rendono i nemici più suscettibili ai danni ricevuti. Non solo, i doni di Afrodite rendono anche i colpi inflitti dagli avversari meno efficaci del 30%.

La fuga dall'oltretomba proseguirà con un secondo capitolo, come annunciato ufficialmente già da qualche tempo. Hades 2 è in fase di sviluppo, con Supergiant Games che supporterà anche la localizzazione in lingua italiana. In attesa di poter tornare a sfidare le creature della mitologia greca, ecco un cosplay di Afrodite da Hades.

Nello scatto condiviso dalla cosplayer Sun vediamo la dea della bellezza indossare una vestaglia color rosa che ben si abbina ai suoi lunghi capelli. In ginocchio su un letto cosparso di rose, si ciba di melograni.