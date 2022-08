Hades: un cosplay di Afrodite, la dea dell'eterna bellezza

Il panorama dei videogiochi è estremamente vasto. Se un tempo c'erano tante limitazioni tecniche, queste sono venute sempre meno a ogni salto generazionale, con gli studios che osavano sempre di più tra migliorie grafiche, artistiche e tecniche. Le vecchie formule però non muoiono mai, come dimostrato da Hades. Ma cos'è Hades di Supergiant Games?

Lo studio ha creato questo roguelite che, nel giro di brevissimo tempo, ha saputo far parlare di sé. Tra i prodotti di questi anni, certamente Hades è uno dei migliori roguelite arrivati sul mercato. Supergiant Games è riuscito a produrre una creatura immutabile nel tempo, sempre bella da giocare e con una rigiocabilità molto alta. Per questo Zagreus ormai è diventato un'icona, con tanti che cercano di imitare la sua fuga dall'Ade.

Fuga che non sarebbe mai riuscita senza l'aiuto di alcune figure molto importanti, tra cui gli Dei dell'Olimpo, che favoriscono il protagonista di Hades a seconda della situazione. Tra questi c'è sempre Afrodite, la dea della bellezza che sfrutta la malia per abbattere i propri nemici. Nella vita reale, ci pensa Erin a impersonarla in questo cosplay di Afrodite da Hades, sempre con i capelli rosa come negli artwork di Supergiant Games, capelli che le coprono le zone erogene e sono decorati da fiori e altri accessori.