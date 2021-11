Hades: un cosplay di Aphrodite, la dea dell'amore nella vita vera

Incetta di premi negli ultimi anni per Hades, uno dei roguelite più interessanti e divertenti di sempre. Zagreus sfida Ade e il suo destino per evadere dall'Oltretomba di stampo greco, attraversando i vari livelli tra Campi Elisi, Flegetonte, Stige e le sale iniziali, in una ramificazione sempre diversa e incostante.

La sfida di Zagreus non è semplice e per questo in suo aiuto interverranno svariate divinità dell'Olimpo. Maliziose e non sempre fedeli, in Hades incontriamo le più famose: Zeus, Ares, Dionisio, Apollo e non può mancare inevitabilmente la dea dell'amore e della bellezza Afrodite. Pur non apparendo mai di persona, basta la sua silhouette e qualche messaggio di testo intrigante per affascinare il videogiocatore di Hades.

La cosplayer Mira Mioki ha deciso di interpretare proprio la divinità senza veli che, in Hades, è praticamente vestita soltanto dei suoi lunghissimi capelli rosa, ornati da fiori, e qualche bracciale dorato e ingioiellato. In basso è quindi disponibile la foto con il cosplay di Aphrodite da Hades con tutto il suo fascino.

Oltre lei però c'è anche un cosplay di Zagreus di Taryn, con il protagonista pronto a evadere dall'Ade anche in questa versione molto più realistica.