Hades: un cosplay di Melinoe apre le porte dell'Oltretomba

Dopo aver conquistato il pubblico di giocatori con un primo capitolo superbo, Supergiant Games sta per tornare. Non manca molto all'early access di Hades II su PC, ma la community già non vede l'ora di poter tornare nell'Oltretomba in compagnia degli dei dell'Olimpo. Prepariamoci al sequel del roguelike più apprezzato degli ultimi anni.

Anni d'attesa stanno per condurre gli appassionati verso l'uscita prossima di Hades II. La versione 1.0 del titolo della compagnia indipendete arriverà in accesso anticipato su PC entro la fine del prossimo anno. Successivamente, questo secondo episodio del roguelike di successo verrà rilasciato anche su console, ma con tutti i numerosi contenuti aggiuntivi arrivati nel tempo sottoforma di update.

Anche se manca molto al debutto, Hades 2 è uno dei giochi più desiderati su Steam. Smorziamo l'attesa con un cosplay di Melinoe da Hades 2, sorella di Zagreus e protagonista della prossima avventura. Come suo fratello, anche Melinoe è un'antica divinità degli inferi tratta dai testi dalla mitologia greca. Principessa e strega immortale dell'Oltretomba, dovrà rafforzarsi e affinare le sue abilità di combattimento per sconfiggere il Titano Crono.

In questa interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Vasiliel osserviamo da più vicino la semidea dai capelli biondi a caschetto. Con un rossetto color verde, una corona d'alloro sul capo e un abito arancione, impugna la sua spada pronta a combattere i numerosi pericoli che incombono su di lei.