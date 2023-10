Hades: un cosplay di Nyx, la dea della notte apre le porte dell'Olimpo

Dopo una fase di early access su PC e un rilascio in anteprima su Nintendo Switch, nel 2021 Hades è arrivato su PlayStation e Xbox conquistando la community di videogiocatori con le sue meccaniche di gioco da roguelike e con la sua narrativa fondata sulla mitologia dell'antica Grecia. Supergiant Games sta per fare il suo ritorno.

All'annuncio ufficiale di Hades 2 hanno fatto seguito mesi di vuoto, ma finalmente la situazione sembra essersi smossa. L'early access di Hades 2 su PC ha una finestra d'uscita. Il nuovo roguelike di Supergiant farà il suo debutto nel secondo trimestre del prossimo anno con una versione ancora acerba, ma non priva di contenuti e novità.

A questa rivelazione, si è fatto sentire il calore del fandom. Hades 2 è il gioco più desiderato su Steam, ma è bramato non solo dai videogiocatori. Anche numerosi cosplayer attendono la sua uscita per interpretarne i nuovi protagonisti.

Ad aspettare il secondo capitolo del roguelike targato Supergiant troviamo anche la cosplayer Sun, come si evince da uno dei suoi ultimi lavori condivisi sui social. Per smorzare l'attesa, l'artista ha infatti pubblicato un cosplay di Nyx da Hades.

Nyx è la dea della notte, madre adottiva del protagonista Zagreus dopo che Persefone lasciò gli Inferi. Nyx governa il regno degli inferi al fianco di Ade e sostiene il desiderio di Zagreus di fuggire via. Per aiutarlo nella ricerca della verità su di sé, gli conferirà lo Specchio della Notte. Potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza anche per Melinoe, protagonista di Hades 2 e sorella di Zagreus.