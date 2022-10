Hades: un cosplay di Nyx, dea della notte e madre adottiva di Zagreus

Il mondo delle divinità greche è sempre stato un classico, specie in Europa. Le avvincenti storie degli dei e degli eroi sono state riprese in serie TV e anche nei videogiochi. Ad approfittare di questo setting per realizzare un originale roguelite è stato Supergiant Games, studio che ha dato vita ad Hades.

Approdato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, Hades è un roguelite con un'altissima rigiocabilità non soltanto a livello di gameplay ma anche di trama, che non scade in proposte banali nei cicli successivi. L'inizio però è sempre lo stesso: l'incontro tra Zagreus e Nyx, la madre adottiva del ragazzo che vorrebbe scappare dall'Ade. È stata proprio la donna a instillare nel giovane combattente la voglia di fuggire, per incontrare la sua vera madre, Persefone.

Pur non potendo fare nulla per lui al di fuori delle sale di Ade, Nyx rimarrà una presenza costante per Zagreus. Ora può essere immaginata anche nella vita vera grazie al lavoro svolto da Mira Mioki, cosplayer che ha già interpretato altri personaggi di Supergiant Games. Ecco così un cosplay di Nyx da Hades con il suo tono oscuro e violaceo, con la luna alle spalle e le vesti che si amalgamano bene allo sfondo.

Dall'altro lato, Mira Mioki ha realizzato un cosplay di Afrodite con il suo fascino sempre da Hades.