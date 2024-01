Hades: un cosplay di Zagreus ottiene la grazia della dea della notte Nyx

Tra i titoli più desiderati in uscita quest'anno troviamo Hades 2, il roguelike che rende tributo alla mitologia dell'antica Grecia e che ha conquistato il monte Olimpo con la sua prima iterazione. In attesa di poter tornare ad avventurarci nell'Ade, i cosplayer Daisen e Mistvein rendono tributo al titolo di Supergiant Games.

Risale al 2021 l'uscita di Hades su PS5 e Xbox Series X/S. Da allora sono trascorsi quasi tre anni, in cui gli appassionati hanno avuto modo di imporsi come veri eroi del mito greco, ma il ritorno è ora vicinissimo.

La finestra di lancio di Hades 2 non è lontana. Supergiant lancerà questo secondo episodio in early access su PC. Dopodiché, una volta che verranno aggiunti ulteriori contenuti attraverso update mirati, il roguelike esordirà anche su console. In Hades 2 ci sarà un nuovo protagonista, Melinoe, sorella di Zagreus che dovrà nuovamente districarsi negli inferi della mitologia greca.

A ogni modo, prima di scoprire i dettagli sulla nuova avventura della bionda semidea, siamo di nuovo al fianco di Zagreus. In questo cosplay di Zagreus da Hades il protagonista ottiene la benedizione della dea della notte Nyx. Nei due scatti condivisi in calce all'articolo possiamo ammirare Zagreus in primo piano con la spada sfoderata e la dea alle sue spalle. Nella seconda foto i protagonisti si scambiano i ruoli. In primo piano c'è Nyx, con alle spalle Zagreus che si compiace della sua muscolatura.