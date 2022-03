Da Hades a Dark Souls: copertine stile rétro per dieci giochi moderni

Le copertine dei giochi nuovi proprio non vi piacciono, e passate ogni giorno della vostra vita a rimpiangere gli artwork dei giochi per le console a 8 e 16-bit? D'accordo, magari abbiamo esagerato, ma su Reddit c'è chi ha pensato di dare un tocco vintage al cover di alcuni giochi attuali.

La galleria di U Ink Trash raccoglie proprio copertine di videogiochi moderni in stile rètro, ecco quindi che troviamo ad esempio la cover di Dark Souls in stile copertina giapponese dei giochi SNES, oppure FarCry 6 in stile Atari VCS 2600 e ancora Resident Evil 7 in stile custodia de giochi SEGA Saturn, ma questi sono solo alcuni esempi e tra i giochi coinvolti ci sono anche Hades, Among Us, Fall Guys Ultimate Knockout, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima e Rocket League.

L'autore si è detto stupito per i tanti feedback ricevuti e sta lavorando per realizzare dei poster delle sue opere in varie dimensioni. Non tutte le copertine sono ben riuscite, bisogna ammetterlo, ma alcune hanno un tocco vintage decisamente gradevole, come quelle di Dark Souls e Ghost of Tsushima.

Gli artwork delle copertine dei videogiochi anni '80 e '90 sono rimasti nel cuore di milioni di giocatori e questo è un modo per rendere omaggio ad uno stile estetico capace di segnare più di una generazione.