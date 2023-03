Hades: la dea Afrodite in posa in questo cosplay di Sun

Hades fu pubblicato per la prima volta nel 2020 in un'ambientazione che ricorda gli antichi miti greci e, soprattutto, l'inferno di Ade, vero campo di battaglia del protagonista Zagreus. Il figlio immortale di Ade, il dio del regno dei morti, deve riuscire a scappare dall'oltretomba facendo uso di un mix di abilità.

Zagreus è il protagonista di Hades, ed è un personaggio che i giocatori devono guidare attraverso il regno dei morti. Il figlio di Hades e Persefone ed è stato cresciuto nell'oltretomba e vuole saperne di più sulla madre, e così prova a fuggire numerose volte nel mondo dei vivi. Questo lo porta ad avventurarsi attraverso il regno dei morti tra le sale di Ade, l'Elisio, lo Stige e altri luoghi di mitica memoria, combattendo contro mostri e divinità lungo la strada, ma anche aiutato da alcune divinità.

Il gioco di Hades è basato sulla mitologia greca, e uno dei suoi elementi più interessanti sono proprio i poteri degli dei. Durante il gioco, i giocatori possono ottenere i poteri degli dei dell'Olimpo, come Zeus, Atena, Apollo e Poseidone. Ogni dio ha i propri poteri e abilità speciali che i giocatori possono utilizzare per combattere contro i mostri del regno dei morti. Questo aggiunge un livello di strategia al gioco, poiché i giocatori devono scegliere attentamente quali poteri utilizzare in ogni situazione.

Afrodite è una delle divinità presenti in Hades e gioca un ruolo importante nel gioco. Afrodite è la dea dell'amore e della bellezza, e i suoi poteri si concentrano sulla malia, tratto caratteristico della bellezza divina. Sun prova a proporre un estratto di questo bagliore divino nel suo cosplay di Afrodite da Hades a tinte rosa. Accettereste i suoi poteri? C'è anche un cosplay di Nyx, mentre la storia si evolverà in futuro grazie all'annuncio di Hades II.