Hades: disponibile The Long Winter, l'aggiornamento che introduce tanti nuovi contenuti

Hades, il rogue-like sviluppato da Supergiant Games, già famosi per titoli come Bastion e Pyre, si prepara a ricevere un grande aggiornamento intitolato "The Long Winter" che include tanti nuovi contenuti e alcune correzioni.

L'aggiornamento invernale The Long Winter è stato presentato con tanto di trailer ufficiale ed introdurrà un nuovo personaggio dal nome Demeter, definita la "Goddess of Seasons", che fornirà diversi vantaggi ai giocatori più meritevoli durante le avventure per la fuga dall'Inferno. Supergiant Games aggiungerà anche una nuova canna da pesca che consentirà di pescare tutto ciò che l'Underworld ha da offrire. Gli sviluppatori hanno poi completamente rivisto l'Housing Contractor, il che significa che saranno resi disponibili una grande quantità di nuovi oggetti per personalizzare i propri alloggi. Infine verranno aggiunti nuovi eventi della storia e un nuovo ricordo leggendario.

Supergiant Games ha annunciato anche l'arrivo di una nuova misteriosa arma che sarà resa disponibile il 10 marzo 2020. Nonostante l'accesso anticipato sembri ancora lontano da una conclusione, Hades viene supportato costantemente e offre ad oggi una quantità di contenuti più che sufficiente. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hades (di cui potete trovare il nostro provato qui) è già disponibile su PC tramite Epic Games Store e Steam.