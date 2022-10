Hades: la divina Afrodite in un cosplay dal gioco di Supergiant Games

Non è facile uscire dai labirintici cunicoli dell'inferno di Hades, uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni. Il roguelite di Supergiant Games ha scritto una pagina importante della storia videoludica facendo puntare i riflettori su un genere che era stato messo da parte ed è stato invece riscoperto e rispolverato dal 2019 in poi.

Hades è tra i migliori roguelite sul mercato e ancora oggi è ricordato per la sua rigiocabilità, per il gameplay ma anche per l'aspetto grafico e per il carattere dei pochi personaggi che compaiono a schermo. Anche pur non apparendo fisicamente, le divinità dell'Olimpo sono fondamentali per il viaggio di Zagreus, che deve attraversare Inferi, l'Asfodelo, i Campi Elisi e lo Stige prima di poter uscire nel mondo dei mortali.

Equilibrare i poteri divini in Hades è fondamentale, e per questo bisogna tenere d'occhio i poteri concessi da Afrodite, la dea della bellezza che ammalia protagonista, giocatori e anche i nemici. Supergiant Games l'ha immaginata come una donna nuda dai lunghi capelli rosa, con pochi accessori e fiori, ed è proprio questa versione che ha sfruttato Mira Mioki. Nel suo cosplay di Afrodite da Hades la dea prende vita con tutto il suo fascino immortale, come mostrato dal risultato pubblicato su Instagram.