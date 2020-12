Hades: c'è chi lo ha finito utilizzando un Dance Pad

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto giocatori di Dark Souls completare il titolo con controller di qualsiasi tipo (persino la chitarra di Guitar Hero) e sembra che la nuova moda consista nel portare a termine Hades con periferiche decisamente atipiche.

Un giocatore ha deciso infatti di utilizzare un Dance Pad per completare Hades, sconfiggendo con questo strumento anche il boss finale. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il Dance Pad è un particolare controller che si utilizza per giocare a giochi come Dance Dance Revolution e ha come peculiarità quella di essere utilizzato con i piedi. Potete quindi immaginare quanto sia stato difficile per il buon PeekingBoo, questo è il nome dello streamer che si è gettato nell'impresa in diretta sul proprio canale Twitch, riuscire a completare il titolo Supergiant Games in questo modo. Come potete infatti vedere da alcuni filmati pubblicati sul profilo Twitter, l'utente ha dovuto allenarsi duramente ma alla fine è riuscito nel suo intento: sconfiggere il boss finale di Hades utilizzando un Dance Pad.

Prima di lasciarvi al filmato che testimonia l'impresa di PeekingBoo, vi ricordiamo che proprio Hades è il gioco con le migliori valutazioni su Steam del 2020.