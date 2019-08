Hades: la prima esclusiva Epic Games Store arriverà su Steam a dicembre

Il team di sviluppo di Supergiant Games decide di inaugurare la pagina Steam di Hades e annunciare, in questo modo, il giorno in cui il primo titolo proposto in esclusiva su Epic Games Store arriverà anche sulla piattaforma di Valve.

Dalla nuova pagina Steam di Hades apprendiamo così che il titolo potrà essere acquistato dagli utenti del negozio digitale di Valve a partire dal 10 dicembre di quest'anno. Nonostante le critiche mosse alla software house di San Jose nell'eterna diatriba tra i fautori e i detrattori della strategia di Epic sulle esclusive del proprio Store, in questi mesi Hades ha saputo attrarre un numero sempre crescente di appassionati grazie al supporto garantito dagli sviluppatori e alla solida impalcatura di gioco di questo ambizioso action ruolistico con visuale dall'alto.

Con l'approdo su Steam di Hades, i vertici di Supergiant proveranno così ad ampliare ulteriormente la propria base di fan per bissare il successo commerciale dei loro precedenti lavori, gli ottimi Transistor e Bastion. Nelle intenzioni del team statunitense, l'apertura al negozio di Valve della versione in Accesso Anticipato di Hades contribuirà a velocizzare lo sviluppo del titolo e a garantire le tempistiche di lancio della versione 1.0, prevista per un generico "metà 2020" su PC.

Ogni ipotesi riguardante il successivo approdo del titolo su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come spesso avviene in questi casi, sarà presa in considerazione solo dopo aver capito quale accoglienza verrà riservata dai fan al nuovo roguelike di Supergiant da qui ai prossimi mesi.