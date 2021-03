Hades sarà all'evento Xbox del 26 marzo? Arriva la smentita

Il 26 marzo Microsoft terrà uno Showcase ID@Xbox dedicato alle produzioni indipendenti (in ogni caso è confermata la presenza di STALKER 2, sebbene non sia in programma alcun video gamplay del gioco) tra queste però non ci sarà spazio per l'acclamato Hades.

Un artwork di Hades è ben visibile nel materiale promozionale usato da Microsoft per pubblicare lo show, tuttavia si tratta di un errore e il gioco di Supergiant non sarà presente alla conferenza, dunque non verrà annunciata nessuna versione per Xbox durante il Digital Event di venerdì.

Hades è disponibile su Switch in edizione fisica e digitale e su PC Windows, non ci sono al momento dettagli riguardo il possibile arrivo su console come PlayStation 4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S. Sono in molti a credere però che sia solo una questione di tempo e da mesi si parla di Hades in arrivo su Xbox Game Pass, ipotesi da non escludere considerando l'enorme successo riscosso da questo titolo.

Hades è il gioco con le migliori valutazioni del 2020 su Steam inoltre Hades ha vinto il premio Gioco dell'Anno agli SXSW Awards, battendo rivali agguerriti come The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima. Stesso trionfo ai New York Game Awards dove il titolo targato Supergiant si è portato a casa il premio Game of the Year.