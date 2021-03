Hades è il Gioco dell'Anno ai SXSW Award: battuti The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima

Il 2021 è cominciato da un bel pezzo ormai, ma la stagione dei premi non è ancora terminata. Nella notte si è tenuta la cerimonia di premiazione dei SXSW Gaming Awards 2021, premi assegnati dalla giuria del South by Southwest ai migliori giochi della scorsa annata.

In lizza pe il premio più ambito, quello di Miglior Videogioco dell'Anno, c'erano i soliti noti, ma stavolta a prevalere è stato Hades, gioco rivelazione del 2020 che ha battuto l'agguerrita concorrenza di The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, DOOM Eternal e Ori and the Will of the Wisps. L'opera di Supergiant Games ha conquistato anche il premio Excellence in Game Design, che prende in considerazione il lavoro svolto negli ambiti delle meccaniche di gameplay e nel concept design. A The Last of Us Part 2 è andato il premio per la miglior narrativa, mentre Ghost of Tsushima ha conquistato il riconoscimento per il miglior comparto artistico. Deep Rock Galactic si è rivelato il miglior indie e il miglior multiplayer dell'anno, mentre Ori and the Will of the Wisps è stato valutato come il titolo con la colonna sonora più bella. Di seguito trovate tutti i premi:

Video Game of the Year- Hades (Supergiant Games)

Indie Game of the Year - Deep Rock Galactic

Tabletop Game of the Year - The Search for Planet X (Renegade Game Studios / Foxtrot Games)

VR Game of the Year - Half-Life: Alyx (Valve)

Excellence in Narrative - The Last of Us Part II (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Excellence in Game Design - Hades (Supergiant Games)

Matthew Crump Cultural Innovation Award - Dreams (Media Molecule / Sony Interactive Entertainment)

Excellence in Score - Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios / Xbox Game Studios)

Excellence in Multiplayer - Deep Rock Galactic (Ghost Ship Games / Coffee Stain Publishing)

Excellence in Animation, Art, & Visual Achievement - Ghost of Tsushima (Sucker Punch / Sony Interactive Entertainment)

Excellence in Audio Design - DOOM Eternal (id Software / Bethesda Softworks)

Excellence in Technical Achievement - Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios)

Siete soddisfatti dei riconoscimenti? Nonostante Hades abbia aggiunto un'altra statuina alla sua bacheca, The Last of Us Part 2 rimane il gioco più premiato del 2020, e di gran lunga pure: i conteggi più aggiornati parlano di un totale di 288 GOTY per l'avventura di Naughty Dog, contro i 62 di Hades e i 58 di Ghost of Tsushima.