Hades: grafica, risoluzione e framerate a confronto tra Switch, PS5 e Xbox Series X/S

L'ormai famoso creatore di contenuti conosciuto come ElAnalistaDeBits ha condotto una nuova video comparativa tra le versioni console di Hades per PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, soffermandosi sulle differenze legate alla grafica, alla risoluzione, al framerate e alle prestazioni generali.

Sotto il profilo squisitamente ludico, sia la versione per Nintendo Switch che le ultime iterazioni del titolo fruibili dai possessori delle console nextgen di Sony e Microsoft si attestano sui livelli di eccellenza raggiunti dalla versione originaria su PC. A prescindere dalla propria piattaforma d'elezione, il capolavoro roguelike di Supergiant Games sa regalare emozioni impagabili agli emuli di Zagreus che aspirano a ricavarsi una via di fuga dal Tartaro, come sottolineato dallo stesso ElAnalistaDeBits dopo aver raccolto i dati della comparativa.

Le versioni PlayStation 5, Xbox Series X e Series S girano tutte alla risoluzione di 2160p con scaling dinamico basato sulla definizione della propria TV o monitor: anche sul fronte del framerate, le console nextgen hanno potenza a sufficienza per garantire una fluidità ancorata sui 60fps, un parametro che viene raggiunto su Nintendo Switch soltanto con la riduzione a 720p della risoluzione di rendering. Le uniche differenze rilevate dallo youtuber tra le versioni nextgen di Hades consistono nei tempi di caricamento (leggermente superiori su console Xbox) e in saltuari fenomeni di stuttering che si verificano su PS5.

Dato il particolare stile artistico del roguelike culto di Supergiant, l'autore di questo video raffronto consiglia infine all'utenza Switch di giocare in modalità Portatile, in virtù della maggiore nitidezza delle ambientazioni da ammirare sullo schermo della console ibrida della casa di Kyoto. Per un approfondimento ulteriore sul gameplay e sui contenuti offerti dall'incredibile avventura firmata Supergiant, vi rimandiamo alla nostra recensione di Hades per PS5 e Xbox Series X/S.