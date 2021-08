Hades si lancia in video su PlayStation, Xbox e Game Pass: su xCloud ha i controlli touch

Dopo aver stregato l'utenza PC e Nintendo Switch con Hades, il team di Supergiant Games invita tutti gli appassionati di action adventure a immergersi nelle atmosfere del loro capolavoro roguelike su console PlayStation e Xbox.

L'attesissimo lancio di Hades su PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S coincide con l'arrivo dell'avventura di Zagreus anche su Xbox Game Pass. Gli abbonati a Game Pass Ultimate possono accedere "gratis" al titolo anche su sistemi mobile grazie alla versione di Hades fruibile su Xbox Cloud Gaming, l'ecosistema in streaming lanciato originariamente da Microsoft come xCloud.

In questa sua trasposizione "su nuvola", Hades vanta una funzionalità inedita che contribuisce a rendere il titolo ancora più accessibile e fruibile su smartphone e tablet. Come rimarcato dal giornalista Jez Corden di WindowsCentral, infatti, su Xbox Cloud Gaming Hades supporta la versione più evoluta e personalizzabile dei controlli touch, dando così modo agli utenti di customizzare il layout di pulsanti e di tasti funzione per sfruttare, ad esempio, i dispositivi a doppio schermo come Surface Duo.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al trailer di lancio della gemma roguelike di Supergiant e, qualora ve la foste persa, alla nostra recensione di Hades su PS5 e Xbox Series X/S a firma di Marco Mottura.