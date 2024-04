Da Hades 2 a Light No Fire: i videogiochi indie più attesi del 2024

Con la crisi del modello di sviluppo tripla A che influenza sempre più il destino e le strategie dei colossi dell'industria, la risposta alle preoccupazioni del settore potrebbe arrivare proprio dalla scena indie, o almeno è questa l'impressione che possiamo ricavarne osservando i titoli in uscita nel 2024.

Se i publisher più affermati stanno affrontando tutta una serie di problematiche legate ad esempio ai continui posticipi e ai tagli al personale determinati dai costi di sviluppo sempre più elevati, la scena indipendente guarda con maggiore fiducia al futuro in ragione di una più ampia libertà creativa e di un 'rischio d'impresa' che non schiaccia le ambizioni e i sogni coltivati dagli autori più originali.

L'incredibile successo di Palworld sta lì a testimoniare la grande vivacità di una produzione indipendente che, lontano dalle luci sempre più asettiche delle etichette più riconosciute, punta a ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel cuore e nella mente degli appassionati di videogiochi.

Da The Plucky Squire ad Anger Foot, passando per Hauntii, Way to the Woods, Falling Frontiers, Replaced e Harold Halibut, dall'elenco sconfinato di giochi 'underground' che puntano a conquistare il settore nel 2024 spiccano cinque produzioni indipendenti.

Light No Fire

Annunciato in grande stile da Sean Murray sul palco dei The Game Awards 2023 con il primo trailer di Light No Fire, il 'sequel medievale' di No Man's Sky ha da subito scatenato la reazione della community in ragione delle enormi aspettative nutrite dai fan del sandbox spaziale che ha reso celebre il team di Hello Games.

Un mondo di dimensioni rapportabili a quelle della Terra da esplorare in piena libertà, infiniti biomi da visitare e modellare, eserciti di creature fantasy da combattere scalando montagne alte chilometri e la solita, immancabile vena survival legata a doppio filo a un sistema di crafting mutuato da NMS. Con queste premesse, e con la consapevolezza derivante dall'encomiabile supporto post-lancio gratuito di No Man's Sky, è davvero difficile prevedere un fallimento per questo titolo destinato ad arrivare su PC, PS5 e Xbox Series X|S più avanti nel 2024 (e si spera non oltre).

DokeV

Che fine ha fatto il Pokemon-like DokeV? Il silenzio mediatico dietro al quale si è trincerato il team di sviluppo dopo averci ammaliati con clip sorprendenti e promesse roboanti non ha fatto altro che alimentare la curiosità e l'interesse della community per questo progetto, complice anche il successo planetario di titoli come Palworld.

L'universo interattivo di DokeV ambisce a offrire ai fan del genere una vera e propria 'vita parallela', con un'infinità di attività da svolgere in piena autonomia e una personalizzazione estrema del proprio alter-ego. Il tutto, immerso in un contesto digitale in costante mutamento, con la partecipazione attiva di tutti coloro che desiderano partecipare alla costruzione di un microcosmo virtuale sempre fresco.

Hades 2

Il gioco più desiderato di Steam, Hades 2, entrerà in Early Access nel 2024 seguendo un percorso di sviluppo ormai consolidato da Supergiant Games. La fase in Accesso Anticipato promette infatti di essere davvero ricca di contenuti, ai quali andranno ad aggiungersi le novità promesseci dai grossi update a cadenza regolare che ci condurranno fino al lancio della versione 1.0.

A prescindere dalle modalità scelte dal team Supergiant per concretizzare la visione creativa di Hades 2, la speranza dei fan è ovviamente quella di rivivere le forti emozioni provate risalendo l'Ade insieme a Zagreus, e magari sperimentarne di nuove con un gameplay ancora più stratificato, ambientazioni più ramificate e nemici più arcigni.

Hollow Knight Silksong

Le rassicurazioni del PR di Team Cherry su Hollow Knight Silksong non fanno che alimentare le speranze degli appassionati per l'uscita entro fine 2024 del sequel del capolavoro metroidvania approdato nell'ormai lontano febbraio del 2017.

Nonostante l'esiguo materiale multimediale mostratoci in questi anni dagli sviluppatori indie, da ogni clip di Silksong traspare il talento cristallino di questa software house che 'ama farsi desiderare' ma che, almeno fino ad oggi, non ha mai tradito le aspettative dei propri fan, eccezion fatta ovviamente per i discorsi inerenti le tempistiche di lancio.

Enotria The Last Song

Concedeteci un minimo di campanilismo patriottico se affidiamo la chiusura di questo approfondimento a Enotria The Last Song, il promettente lavoro che sta portando avanti il team italiano di Jyamma Games per dare restituirci a schermo un'esperienza action ruolistica degna dei migliori soulslike.

La software house milanese, d'altronde, ha alimentato con intelligenza le aspettative dei fan del genere attraverso una comunicazione efficace che ha accompagnato ogni fase del lungo ciclo di sviluppo. Nell'ultimo intervento di Jyamma Games ai nostri microfoni, i membri della casa di sviluppo italiana hanno svelato tanti dettagli inediti sul loro progetto, per poi descriverci Enotria come un souls accessibile ma comunque hardcore.

