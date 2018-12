Hades: il nuovo gioco degli autori di Bastion ora disponibile su Epic Store

Durante i Game Awards 2018 è stato annunciato Hades, il nuovo gioco di Supergiant Games, lo studio dietro gli apprezzati Bastion e Transistor. Il titolo è ora disponibile in accesso anticipato su Epic Games Store.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, Hades si presenta come un Action RPG con visuale dall'alto, con uno stile grafico che ricorda i precedenti giochi di Supergiant Games, gli apprezzati Bastion e Transistor.

A sorpresa, è stato annunciato che Hades è ora disponibile in accesso anticipato su Epic Games Store, la nuova piattaforma digitale della software house di Fortnite. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli su Hades, vi lasciamo con il nuovo trailer proposto in apertura.e