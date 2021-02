Hades, perché usare mouse, tastiera o pad? L'indie da record giocato con una melagrana

Non si arresta la creatività della community videoludica, sempre pronta ad inventarsi buffe e bizzarre trovate tramite le quali cimentarsi in sfide sempre più ardue e improbabili.

Dopo Call of Duty: Warzone giocato con un flauto e Super Mario World giocato con la voce, la rassegna di sistemi di controllo fai-da-te si arricchisce ora di un un ulteriore step evolutivo. Lo stremer attivo su Twitch come "Rudeism" ha infatti deciso di cimentarsi in una sfida ancora più estrema, della quale ha per ora voluto offrire solamente un assaggio. Tramite il proprio account Twitter ufficiale, il content creator ha condiviso un teaser di quella che sarà la sua prossima sessione di gameplay, che vedrà protagonista l'apprezzato Hades.

Il roguelike di Supergiant prenderà vita sul PC di Rudeism, ma per giocarlo lo streamer utilizzerà...delle melagrane. Come potete verificare direttamente nel cinguettio disponibile in calce a questa news, il creativo giocatore ha pubblicato un breve video nel quale si riprende nell'atto di affettare i frutti, collegarli a dei cavi e ad una centralina. Purtroppo, per scoprire l'esito dell'esperimento sarà necessario attendere: quello offerto dallo streamer è infatti solo un antipasto in vista della diretta dedicata al bizzarro gameplay di Hades. Se diete curiosi di vedere come andrà a finire, potete seguire la diretta sul Canale Twitch di Rudeism questa sera: il fuso orario non è però troppo generoso, con l'appuntamento che prenderà il via all'una di notte.