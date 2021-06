Hades su PS5 girerà a 4K e 60fps, svelato il pieno supporto al DualSense

Nel corso della conferenza Microsoft all'E3 2021 è stato finalmente svelato l'arrivo di Hades su PlayStation e Xbox nel corso dell'estate. A poche ore dalla presentazione, Sony ha pubblicato un lungo articolo sul proprio blog ufficiale per svelare le caratteristiche del gioco sulla sua console next-gen.

Stando alle parole di Greg Kasavin, Creative Director e autore del post sul sito ufficiale PlayStation, il gioco girerà a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo sulla console di nuova generazione Sony. La versione PlayStation 5 godrà anche del supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense, funzionalità che permetteranno ad esempio di accarezzare il "cucciolo" del protagonista, Cerberus, come mai prima d'ora. Chi giocherà invece su PlayStation 4 dovrà accontentarsi dei 1080p, grazie alla quale è possibile mantenere il gioco fluido a 60fps.

Nel caso in cui doveste acquistare la versione PlayStation 4, sappiate inoltre che l'upgrade alla versione PlayStation 5 sarà gratuito e senza limiti di tempo sia per la versione digitale che per quella fisica, in arrivo al day one grazie al contributo di Private Division, che si occuperà della distribuzione. Se siete cacciatori di trofei, sappiate che Hades vi darà del filo da torcere con più di 50 trofei tra i quali è incluso l'immancabile Platino, sbloccabile solo ed esclusivamente ottenendo ogni singolo trofeo di bronzo, d'argento e d'oro.