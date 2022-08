Hades scontatissimo su PC: grandi offerte a tempo limitato su Steam

Mentre Stray continua a dominare la classifica Steam, lo store di casa Valve rallegra l'estate dei videogiocatori con un'interessante selezione di promozioni.

Tra queste ultime, spicca in particolare la possibilità di acquistare Hades ad un prezzo veramente interessante. Il capolavoro Indie di Supergiant Games è infatti scontato del 40%, per un periodo di tempo molto ristretto. I giocatori interessati al roguelike legato alla mitologia dell'antica Grecia hanno infatti tempo per usufruire della promozione sino alle ore 19:00 di quest'oggi, lunedì 1 agosto 2022:

Pochi giorni invece per approfittare di alcuni ulteriori sconti interessanti. Di seguito, vi segnaliamo i dettagli:

A Way Out : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%. Scade domenica 7 agosto;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%. Scade domenica 7 agosto; Sunset Overdrive : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%. Scade giovedì 11 agosto;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%. Scade giovedì 11 agosto; For Honor : le diverse edizioni del titolo propongono sconti compresi tra 75% e 85%. Sino a mercoledì 3 agosto, è inoltre possibile giocarlo gratis su Steam;

: le diverse edizioni del titolo propongono sconti compresi tra 75% e 85%. Sino a mercoledì 3 agosto, è inoltre possibile giocarlo gratis su Steam; Northgard: proposto a 6,99 euro, con uno sconto del 75%. Scade domenica 7 agosto;

In chiusura, vi ricordiamo che presto prenderà il via il Festival delle Mazzate su Steam , con tanti giochi PC in sconto e demo gratuite a disposizione di tutta la community presente sul negozio digitale di Valve.