Hades: Supergiant Games celebra il Ringraziamento con un regalo per i fan

Dopo l'incetta di nomination ai prossimi The Games Awards 2020, gli sviluppatori di Supergiant Games hanno dedicato uno speciale augurio per il Giorno del Ringraziamento a tutti i fan del celebre rogue like Hades.

In un messaggio pubblicato su Twitter infatti il team di sviluppo ha deciso di celebrare il Ringraziamento augurando una felice vacanza ai fan di Hades, preparando al contempo una simpatica sorpresa. Nel post si legge che "Il Capo Chef della cucina dell'Ade ha sentito parlare di qualcosa chiamato Ringraziamento". Per chi non lo sapesse, questo particolare NPC è perennemente bloccato in un ciclo perpetuo di animazioni che lo costringono a tagliare delle cipolle. Per l'occasione i grafici hanno quindi preparato una speciale gif che mostra lo chef alle prese con una cipolla gigante che viene magistralmente tagliata a forma di tacchino. Una variante più che apprezzabile per tutti gli amanti del rogue like in salsa mitologica.

Intanto Hades si prepara alla serata del 10 dicembre e ai prossimi TGA 2020 dove competerà con altri "giganti" del settore per aggiudicarsi il titolo di Game of the Year. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Hades sulle pagine di Everyeye.