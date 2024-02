Hades torna sul Monte Olimpo in un cosplay divino della dea Persefone

Sebbene si tratti di uno dei giochi più desiderati del 2024 su Steam, da tempo non si hanno novità sulla produzione di Hades 2. L'atteso roguelike di Supergiant Games permetterà ai giocatori di fare ritorno sul Monte Olimpo, dove ad attenderli ci sono gli dei della mitologia dell'antica Grecia.

Mentre i giocatori di Hades continuano a completare imprese all'apparenza impossibili, l'attesa per il sequel della storia cresce. Hades è anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma non basta. La community di appassionati reclama un secondo episodio!

Hades 2 uscirà nel 2024 in accesso anticipato su PC. La finestra di lancio prevista è nel secondo trimestre dell'anno, per cui non dovrebbe mancare ancora molto. Comunque, Supergiant non si sta lasciando andare a immagini o teaser. In assenza di materiale promozionale è la community dei cosplayer a riportarci sul Monte Olimpo e negli inferi dell'antica Grecia.

In questo cosplay di Persefone da Hades siamo tornati al fianco della madre di Zagreus, la quale passeggia come se si trovasse su un prato di profumatissimi asfodeli, i fiori dei campi elisi. Il figlio di Ade è fuggito dall'oltretomba per trovare sua madre, ma nel secondo capitolo della serie sarà Melinoe la protagonista. Ad aver condiviso questa poetica e leggendaria interpretazione è la cosplayer Sun.