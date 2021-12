Hades trionfa agli Hugo Awards: è il primo videogioco nella storia

Hades ha fatto la storia diventando il primo videogioco a ricevere un premio agli Hugo Awards, riconoscimenti tra i più rinomati in ambito letterario, specialmente nei generi della science-fiction e del fantasy.

Durante la 79esima edizione della Worldcon, aka DisCon III, Hades ha ricevuto il Premio Hugo come Miglior Videogioco, battendo l'agguerrita concorrenza di Animal Crossing: New Horizons, Baseball, Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us Part 2 e Spiritfarer. "Ci auguriamo che gli Hugo Awards continueranno a riconoscere il lavoro eccezionale che viene fatto in questo settore", ha dichiarato Greg Kasavin di Supergiant Games nel discorso di accettazione del premio, prima di ringraziare tutti gli dei greci, "sia quelli di sopra, sia quelli di sotto".

Fin dal 1953 gli Hugo Awards rappresentano i più importanti premi letterari negli ambiti della science fiction e del fantasy. Nel 2009 è stata aggiunta la categoria Best Graphic Story, mentre per il premio Best Videogame abbiamo dovuto attendere quest'anno. Hades, quindi, è stato il primo titolo della storia a riceverlo. "Sin dall'inizio del 2020, molti di noi hanno trascorso molto più tempo giocando di quanto ci aspettassimo. Questo premio offrirà ai fan l'opportunità di celebrare i giochi che si sono rivelati significativi, gioiosi ed eccezionali nel corso dell'anno precedente", ha dichiarato Colette Fozard, una delle organizzatrici.

Hades, che quest'anno ha ricevuto le versioni PS5 e Xbox Series X|S, va ad aggiungere questo nuovo premio ad una bacheca che può già contare oltre 60 GOTY, conquistati dal 2020 a questa parte. Scoprite perché è così speciale leggendo la nostra recensione di Hades.