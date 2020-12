Hades trionfa anche su Steam: è il gioco con le migliori valutazioni del 2020

Non si può certo dire che Hades non stia emergendo nel corso delle ultime settimane, dal momento che in qualsiasi evento o cerimonia di premiazione il titolo si è aggiudicato almeno un premio. A questo proposito, anche su Steam è possibile trovare il gioco al primo posto della classifica dei prodotti con il maggior numero di valutazioni positive.

Ecco di seguito i dieci giochi che quest'anno hanno ricevuto il maggior numero di elogi da parte degli utenti:

Hades con il 97.45% di valutazioni positive Factorio con il 97.41% di valutazioni positive Half-Life: Alyx con il 96.81% di valutazioni positive Helltaker con il 96.57% di valutazioni positive The Henry Stickmin Collection con il 96.51% di valutazioni positive Phasmophobia con il 96.43% di valutazioni positive ULTRAKILL con il 95.64% di valutazioni positive Senren*Banka con il 95.59% di valutazioni positive Townscaper con il 95.51% di valutazioni positive Persona 4 Golden con il 95.28% di valutazioni positive

A proposito di premi vinti dal gioco Supergiant Games, sapevate che Hades ha conquistato i The Game Awards 2020 e ha fatto incetta di nomination? Vi ricordiamo inoltre che è ora disponibile il cross-save di Hades tra le versioni Switch e PC, sia su Steam che su Epic Games Store.