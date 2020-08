Hades: la versione Switch si presenta al Nintendo Indie World

In apertura del Nintendo Indie World del 18 agosto, gli sviluppatori di Supergiant Games hanno presentato la versione Switch del celebre roguelike Hades che si rifà all'esperienza di Bastion e Transistor.

In questa sua nuova edizione, Hades porterà sulla console ibrida della casa di Kyoto tutti i contenuti della versione già disponibile su PC. A detta degli sviluppatori statunitensi, il titolo vanterà un'interfaccia rivista e dei controlli riformulati per adattarsi al layout di comandi e allo schermo di Switch.

L'altra grande novità di questa versione sarà quella rappresentata dal Cross-Save: l'utenza PC potrà così proseguire la propria avventura su Switch, e viceversa, attraverso una progressione condivisa tra le due versioni che passerà per le missioni della storia, le abilità del proprio alter-ego e tutti i contenuti legati agli elementi di gameplay sbloccati.

Il lancio di Hades per Nintendo Switch è previsto per fine 2020. In attesa di ricevere ulteriori informazioni sulla trasposizione per Switch del roguelike di Supergiant, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di Hades, il nuovo progetto sviluppato dagli autori di Bastion e Transistor.